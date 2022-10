Atalanta-Lazio: duelo de defesas bastante sólidas

CÓD 182 Atalanta 1,93 Empate 3,55 Lázio 3,55

Em segundo lugar na entrada da jornada 11 da Serie A, a Atalanta recebe este domingo a visita da Lazio, num duelo no qual a equipa de Bérgamo, com 24 pontos e ainda sem derrotas, defrontará uns romanos que entram em campo com 21, na quinta posição.Com sete triunfos e três desaires até ao momento, a Atalanta é uma de duas equipas que ainda não perderam na Serie A esta época, numa caminhada na qual se destaca ainda o registo de golos, com 16 marcados e apenas 6 sofridos - são a segunda melhor defesa. A Atalanta, refira-se, esta época apenas por uma vez não foi a primeira equipa a marcar.Quanto à Lázio, leva cinco jogos seguidos sem perder na Serie A, com quatro vitórias e um empate nesse período. Em termos globais, os romanos têm 21 golos marcados e 5 sofridos - são a melhor defesa. Em termos de golos, e apesar de serem uma defesa bastante sólida, apenas dois dos últimos sete jogos da Lazio não tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, a Lazio leva três jogos seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos sete ambas as equipas marcaram e o total de golos foi de 3 ou mais. A exceção, curiosamente, foi no jogo mais recente, num nulo em janeiro deste ano na casa da Lazio.