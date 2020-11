Atalanta-Liverpool: mais uma vítima para o super Jota?

Com registo perfeito até ao momento nesta Champions e com um Diogo Jota em grande forma - leva três jogos consecutivos a marcar -, o Liverpool tenta esta terça-feira dar um passo importante rumo aos oitavos-de-final da Champions, quando pelas 20 horas visitar o reduto da Atalanta, uma das equipas da moda na Europa no último ano, tanto no plano interno como na Europa.



Com 4 pontos, fruto de uma vitória e dois empates, a Atalanta chega a este jogo numa sequência na qual venceu quatro dos últimos oito encontros - empatou um e perdeu três -, sendo que no mais recente ganhou perante o Crotone por 2-1.



Quanto ao Liverpool, vai a caminho de nova sequência extremamente positiva, já que leva quatro vitórias consecutivas, que serviram para anular uma sequência inesperada de três jogos seguidos sem vencer, na qual se contou o adeus à Taça da Liga e uma humilhação aos pés do Aston Villa. Passada essa fase, e com Jota em grande forma, os reds entraram nos eixos e vão já nas tais quatro vitórias, com 7 golos marcados e 2 sofridos. Falando precisamente em golos, de notar que apenas dois dos últimos jogos da equipa de Anfield não tiveram pelo menos 3 golos.



Do lado oposto golos também é algo que aconteceu com fartura. São já oito os jogos consecutivos com pelo menos 3 golos no marcador, sendo que em sete deles ambas as equipas marcaram. No total, nos oito jogos já disputados esta temporada, a Atalanta marcou 23 golos e sofreu 15.



Neste que será o primeiro embate entre estas duas equipas, note-se que a Atalanta não contará com Marten de Roon e Mattia Caldara, ao passo que os ingleses têm uma folha de ausentes bem mais longa, com os nomes de

Virgil van Dijk, Alex Oxlade Chamberlain, Konstantinos Tsimikas, Fabinho e Thiago. Por outro lado Naby Keita e Joel Matip voltaram a treinar, mas as suas utilizações ainda estão em dúvida.

CÓD 107 Atalanta 3.15 Empate 3.93 Liverpool 2.08