Atalanta-Milan: quem irá ceder pontos na segunda jornada da Serie A?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Atalanta e Milan defrontam-se na tarde de domingo, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Liga italiana de futebol (Serie A), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram a nova época desportiva com um triunfo, resultado que pretendem repetir nesta ronda.

Na primeira ronda do campeonato, a Atalanta bateu fora de portas a Sampdoria por 2-0, enquanto que o Milan derrotou em casa a Udinese, por 4-2.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que a Atalanta registou duas vitórias (Como e Sampdoria) e três derrotas (Empoli, Newcastle e Valencia), ao passo que o Milan somou quatro triunfos (Wolfsberger AC, Marselha, L. R. Vicenza e Udinese) e um desaire (Zalaegerszegi).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Milan, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com a Atalanta a levar a melhor em apenas um dos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.