Atalanta-Nápoles: por um lugar na final da Taça

Um dia depois de Juventus e Inter Milão terem definido a primeira equipa finalista desta Taça de Itália, Atalanta e Nápoles entram em campo no Gewiss Stadium para definir a outra vaga, numa segunda mão das 'meias' na qual está tudo empatado a zeros - mercê do nulo registado na primeira partida.



Sem Hans Hateboer, Joakim Maehle e Cristian Romero, os de Bergamo vão tentar travar uma sequência de três jogos seguidos sem ganhar, incluíndo o tal empate a zeros em Nápoles. Um duelo sem golos que saiu em total contraste com o registo habitual da Atalanta, que nos últimos dez encontros teve pelo menos 3 golos em sete.



Quanto ao Nápoles, para lá do empate a meio da semana passada, perdeu no fim de semana diante do Génova, numa partida na qual não contaram com Dries Mertens, Fabián Ruiz, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, quatro jogadores que também serão baixas nesta partida de quarta-feira.



Um duelo no qual terá necessariamente de haver um vencedor, algo que curiosamente tem praticamente sempre existido. Olhando ao registo recente, apenas por duas vezes um jogo entre estas duas equipas acabou empatado - um deles foi o da semana passada. E nessa dezena de partidas o balanço é do mais equilibrado possível: quatro vitórias para cada lado. Quem leva a melhor desta vez?

