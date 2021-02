Atalanta-Nápoles: reencontro com sentimento de vingança

Numa jornada em que os dois da frente se vão enfrentar - e pelo menos um irá perder pontos, Atalanta e Nápoles encontram-se este domingo no Gewiss Stadium, num duelo entre duas formações com 40 pontos, no quinto e sexto postos.



Sem derrotas nos últimos quatro jogos, a Atalanta será em teoria a equipa mais motivada, até porque dois desses duelos foram diante deste Nápoles, um deles com vitória por 3-1 que representou o acesso à final da Taça de Itália.



Para piorar as perspetivas napolitanas, a equipa de Gennaro Gattuso vem de uma derrota diante do Granada e neste duelo voltará a ter uma longa lista de ausentes - Elseid Hysaj, Dries Mertens, Diego Demme, Kostas Manolas, Hirving Lozano, Andrea Petagna, David Ospina e Matteo Politano. Isto em claro contraste com a Atalanta, que apenas tem Hans Hateboer de baixa.



A fechar, um olhar às estatísticas, que essencialmente nos mostram uma tendência para os golos. Isto porque em seis dos últimos sete duelos da Atalanta viram-se pelo menos 3 golos, sendo que no caso do Nápoles o registo é de pelo menos 3 golos marcados apenas pela turma napolitana nos últimos quatro jogos fora de casa na Serie A.



Por fim, olhando ao confronto direto, note-se que em cinco dos últimos duelos registaram-se golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador. Um deles foi o tal embate da Taça de Itália, há semana e meia, com triunfo por 3-1 dos de Bergamo. Como será agora?

CÓD 166 Atalanta 1.83 Empate 3.71 Nápoles 3.76