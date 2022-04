Atalanta-RB Leipzig: tudo para resolver em Itália

CÓD 105 Atalanta 2.5 Empate 3.45 RB Leipzig 2.5

Depois do empate na semana passada, em solo alemão, Atalanta e RB Leipzig encontram-se esta quinta-feira em Bérgamo, numa partida na qual começará tudo do zero na luta por um lugar nas meias-finais da Liga Europa.A atuar em casa, a Atalanta poderá ter esse fator do seu lado, mas a verdade é que a fase recente é tudo menos positiva, já que os italianos levam três jogos seguidos sem ganhar - um empate e duas derrotas. E do lado oposto está uma equipa que não perde há doze encontros e que vem de uma vitórias segura sobre o Hoffenheim por 3-0.Em termos individuais, Berat Djimsiti e Josip Ilicic são baixas na Atalanta, ao passo que Amadou Haïdara desfalca os alemães, que poderão ter André Silva como elemento em destaque na zona ofensiva.