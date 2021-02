Atalanta-Real Madrid: merengues com visita complicada

A viver uma fase de recuperação na Liga espanhola, muito por culpa do próprio líder At. Madrid, o Real Madrid visita esta quarta-feira o reduto da Atalanta, num encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões no qual terá pela frente uma formação ofensiva que promete vender bastante cara a derrota neste jogo.



Vindo de três vitórias consecutivas e cinco jogos seguidos sem vencer, a Atalanta entrará em campo praticamente na máxima força (apenas tem Hans Hateboer como baixa). Olhando a estatísticas, note-se que seis dos últimos oito jogo da Atalanta tiveram pelo menos 3 golos, sendo que cinco dos últimos sete contaram com golos de ambas as equipas. Por fim, em quatro dos últimos cinco os de Bérgamo foram os primeiros a marcar.



Quanto ao Real Madrid, vem de quatro vitórias consecutivas e três jogos seguidos sem sofrer golos, mas a verdade é que Zidane terá muitas dores de cabeça, já que a lista de ausentes conta com praticamente uma dezena de jogadores, entre os quais estão Eden Hazard, Marcelo, Sergio Ramos, Daniel Carvajal ou Karim Benzema. Problemas que obrigarão o técnico a puxar pela imaginação para definir o onze inicial, numa partida na qual se prevê um jogo bastante aberto e ofensivo.

CÓD 104 Atalanta 2.2 Empate 3.53 Real Madrid 2.87