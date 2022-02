Atalanta-Sampdoria: equipa da casa procura voltar a vencer

CÓD 132 Atalanta 1.43 Empate 4.45 Sampdoria 6.03

No fecho da jornada 27 da Serie A, Atalanta e Sampdoria encontram-se esta segunda-feira em Bérgamo, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 14.º colocados, respetivamente.Com 44 pontos, a Atalanta está mais bem colocada, mas leva já cinco encontros seguidos sem vencer no campeonato, numa série na qual empatou três e perdeu dois. No mesmo período, refira-se, a Samp venceu dois duelos e perdeu três.Sem José Luis Palomino, Duván Zapata, Luis Muriel, Aleksey Miranchuk, Berat Djimsiti e Merih Demiral, a Atalanta entra em campo pelo menos moralizada pelo triunfo em casa do Olympiacos para a Liga Europa, algo que poderá servir para relançar o registo.Quanto à Samp, tem também seis baixas para este encontro (Mikkel Damsgaard, Sebastian Giovinco, Stefano Sensi, Kristoffer Askildsen, Antonio Candreva e Bartosz Bereszynski). No registo recente, a Samp perdeu os últimos três jogos que disputou fora de casa, sem conseguir sequer marcar um golo.Em relação ao confronto direto, a Atalanta venceu os dois últimos jogos que disputou, ambos em casa da Samp, por 2-0 e 3-1. Como será agora em Bérgamo?