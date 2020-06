Atalanta-Sassuolo: equipa sensação procura regresso positivo

Equipa sensação da presente edição da Serie A, com 48 pontos no quarto posto, a Atalanta tenta este domingo um regresso positivo ao campeonato, defrontando pelas 18h30 o Sassuolo, o atual 11.º colocado.



Vindo de cinco vitórias consecutivas e sete jogos seguidos sem perder no pré-paragem, a Atalanta chega a este jogos na máxima força, ainda que a pausa competitiva deixe um pouco em dúvida aquilo que pode ou não fazer. A começar por exemplo pela estatística defensiva, já que a equipa de Bergamo sofre golos há seis jogos, sendo que nessa mesma meia dúzia de partidas houve golos de ambas as formações. Aliás, a verdade é que os jogos da Atalanta têm sido um festival de tentos, já que os últimos nove tiveram pelo menos três golos, sendo que nos últimos três foram marcados 21, 15 deles por parte da Atalanta.



Quanto ao Sassuolo, tem um registo mais modesto nos golos, mas ainda assim até chega depois de uma boa fase pré-paragem. É que, nos últimos seis jogos apenas tinha perdido um, ganhando quatro e empatando outro. No que a golos diz respeito, sete dos últimos nove duelos do Sassuolo tiveram pelo menos três golos.



Um registo que também se verifica no confronto direto - os últimos seis jogos tiveram pelo menos 3 golos -, sendo que no que ao desfecho diz respeito há total domínio da Atalanta. São já seis vitórias seguidas, doze duelos sem perder e 11 a marcar pelo menos um golo diante do Sassuolo. Tendência para manter?

CÓD 149 Atalanta 1.33 Empate 5.13 Sassuolo 7.14