Atalanta-SPAL: visitantes somam apenas três triunfos no campeonato em 19 jogos

A Atalanta recebe, esta segunda-feira, o SPAL em jogo a contar para a 20.ª jornada da Serie A, num encontro entre duas equipas com registos bem distintos até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, a Atalanta registou três triunfos (Verona, AC Milan e Parma), um empate (Inter de Milão) e uma derrota (Bolonha), ao passo que o SPAL venceu um (Torino) e perdeu quatro (Brescia, AS Roma, Verona e Fiorentina).



Relativamente à classificação das duas equipas, à entrada desta jornada a Atalanta é 4.ª classificada, com 35 pontos, enquanto que o SPAL é último classificado, com apenas 12 pontos conquistados até ao momento na prova.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para dois triunfos da Atalanta, contra um do SPAL, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

CÓD 139 Atalanta 1.18 Empate 6.53 SPAL 11.96