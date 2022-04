Atalanta-Torino: acerto de calendário na Serie A

CÓD 165 Atalanta 1.56 Empate 3.95 Torino 5.06

Num jogo em atraso da 20.ª jornada da Serie A, Atalanta e Torino encontram-se esta quarta-feira no Gewiss Stadium, num duelo que colocará frente a frente o 8.º e o 11.º, respetivamente.Com 54 pontos, a Atalanta pode, em caso de triunfo, ascender ao sexto posto da tabela e ficar a apenas 1 ponto da Roma no quinto lugar. Isso pode, claramente, servir de motivação para este duelo, no qual os de Bérgamo tentarão também anular uma sequência de seis jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo.Quanto ao Torino, tem 43 pontos e está seguro na zona intermédia da tabela, muito por culpa da fase recente, com quatro jogos seguidos sem perder - duas vitórias e dois empates. Em termos de golos, apenas um dos últimos sete jogos teve 3 ou mais golos.Em termos de confronto direto, a Atalanta leva quatro jogos seguidos sem perder, cinco a marcar e três a sofrer. Nos últimos cinco viram-se pelo menos 3 golos no total - na primeira volta o resultado foi de 2-1 para a Atalanta.