Atalanta-Valencia: equipa sensação procura voltar a surpreender

Equipa sensação da presente edição da Liga dos Campeões, a Atalanta procura esta quarta-feira continuar o seu sonho milionário, tentando diante do Valencia, na primeira mão dos 'oitavos', assegurar um resultado positivo que abra boas perspetivas para a visita a Espanha.



Quarta colocada na Serie A, com 45 pontos, a turma de Bergamo viaja até Milão para disputar esta partida, entrando em campo numa sequência positiva, com quatro jogos seguidos sem perder, numa série na qual constam uma goleada ao Torino (7-0) e a recente vitória sobre a Roma, por 2-1.



Quanto ao Valencia, já com Gonçalo Guedes, entra em campo sem vencer nos últimos três jogos, ainda que até tenha conseguido um bom resultado na última partida, já que travou o Atlético Madrid no Mestalla. Sétimos colocados na Liga espanhola, com 38 pontos, os che terão, ainda assim, muitas dores de cabeça para programar a sua equipa, já que não poderão contar com Ezequiel Garay, Manu Vallejo, Cristiano Piccini e Gabriel Paulista, havendo ainda dúvidas quanto a Rodrigo Moreno e Francis Coquelin.