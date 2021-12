Atalanta-Villarreal: vitória vale um lugar nos 'oitavos' da Champions

CÓD 112 Atalanta 1.66 Empate 3.88 Villarreal 3.98

Num Grupo G no qual o Man. United já está apurado, Atalanta e Villarreal discutem esta quarta-feira de forma direta o apuramento para os oitavos-de-final da Champions, num encontro de cariz decisivo e de final para ambas as equipas.Os espanhóis, com 7 pontos, fruto de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, são a equipa mais bem colocada, precisando apenas de uma igualdade para se apurar. Já a Atalanta, com 6 pontos (1 vitórias, 3 empates e 1 derrota), tem obrigatoriamente de triunfar para conseguir seguir em frente.Neste jogo, Robin Gosens e Matteo Lovato são baixas na Atalanta, ao passo que Yeremi Pino e Serge Aurier estarão de fora nos espanhóis e Arnaut Danjuma está em dúvida.Em termos das séries recentes, e contando todas as provas, a Atalanta leva dez jogos seguidos sem perder e três consecutivos a ganhar. Há também boas estatísticas de golos a ter em conta: oito dos últimos nove jogos tiveram pelo menos 3 golos; em oito dos últimos dez ambas as equipas marcaram; em seis dos últimos sete a Atalanta foi a primeira equipa a marcar. Quanto ao lado espanhol, o registo de golos é inverso, com apenas dois dos últimos oito jogos a terem pelo menos 3 golos.Na primeira volta, em setembro, registou-se uma igualdade a dois golos em solo espanhol.