Ath. Bilbau-Barcelona: histórico diz que será um jogo de poucos golos

A Taça do Rei de Espanha estará em destaque esta semana no país vizinho. O Athletic Bilbau recebe, esta quinta-feira, o Barcelona em jogo a contar para os quartos-de-final da prova, num confronto que promete ser equilibrado, tal como se tem verificado nos últimos duelos entre ambas.



Até esta eliminatória, o Athletic Bilbau eliminou equipas modestas como o Intercity, Sestao, Elche e Tenerife, enquanto que o Barcelona deixou para trás o Ibiza e o Leganés.



Nos últimos cinco jogos realizados, a formação basca registou quatro empates (Celta de Vigo, Elche, Espanyol e Tenerife) e uma derrota (Getafe), ao passo que o emblema catalão somou quatro triunfos (Granada, Ibiza, Leganés e Levante) e uma derrota (Valencia).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para dois triunfos do Barcelona contra um do Athletic Bilbau, tendo-se registado ainda dois empates. Nota ainda para a escassez de golos nos embates entre estas duas formações, sendo que o máximo de golos que uma partida atingiu foram dois.



CÓD 148 Athletic Bilbau 4.12 Empate 3.35 Barcelona 1.83