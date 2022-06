Ath. Paranaense-Club Libertad: não sabem outra coisa senão vencer há três jogos seguidos

Athletico Paranaense e Club Libertad defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir das 01:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Libertadores, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos positivos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os brasileiros do Athletico Paranaense registou três vitórias (Coritiba, Bahia e Bragantino) e dois empates (Fortaleza e Corinthians), enquanto que os paraguaios do Club Libertad somaram quatro triunfos (The Strongest, Guairena FC, Sol de América e Cerro Porteño) e um empate (Guarani).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Athletico Paranaense, equipa que venceu três dos quatro duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Club Libertad a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.