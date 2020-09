Ath. Paranaense-Coritiba: duelo de rivais no Brasileirão

Encontro da 10.ª jornada do Brasileirão, com um embate entre Ath. Paranaense e Coritiba que colocará frente a frente duas formações que contam com os mesmos 8 pontos na tabela e que estão 'coladas' na tabela, no 15.º e 16.º postos, respetivamente.



Na frente na tabela por ter uma melhor diferença de golos, o Athletico vem de uma seca de sete jogos seguidos sem ganhar - basicamente venceu os dois primeiros encontros e desde então ficou sempre sem vencer -, tendo sofrido golos nos seus últimos oito encontros.



Quanto ao Coritiba, venceu também apenas dois jogos, mas em sentido inverso começou mal - quatro derrotas seguidas - e desde então perdeu apenas um de cinco duelos. No jogo mais recente empatou a três na visita ao reduto do Goiás.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que esta será a quarta partida da época entre estas duas equipas, depois de três embates no estadual Paranaense no qual o Athletico venceu dois encontros e o Coritiba um. Nesse sentido, de referir que quatro dos últimos cinco jogos tiveram pelo menos 3 golos.

CÓD 282 Ath. Paranaense 1.74 Empate 3.19 Coritiba 4.48