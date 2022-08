Ath. Paranaense-Estudiantes LP: duelo da 1.ª mão dos 'quartos' da Libertadores

CÓD 198 Ath. Paranaense 1.96 Empate 3.22 Estudiantes LP 3.86

Encontro da 1.ª mão dos quartos-de-final da Libertadores, com um duelo entre Ath. Paranaense e Estudiantes, que promete uma sempre intensa batalha entre brasileiros e argentinos. A atuar em casa, o Ath. Paranaense chegou a esta ronda depois de ter superado o Libertad, ao passo que o Estudiantes deixou pelo caminho o Fortaleza.Olhando ao registo recente, contando todas as provas, o Ath. Paranaense venceu cinco dos últimos jogos, ao passo que o Estudiantes ganhou somente dois dessa última dezena de partidas. Relativamente a estatísticas, de destacar apenas os golos, com apenas um dos últimos cinco jogos do Ath. Paranaense a terem 3 ou mais golos, ao passo que no lado contrário a estatística é inversa, já que houve 3 ou mais golos em seis dos últimos oito jogos.