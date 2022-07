Ath. Paranaense-Internacional: separados por 1 ponto

Em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão, Ath. Paranaense e Internacional encontram-se na noite deste sábado no Arena da Baixada, numa partida entre 6.º e 3.º colocados, respetivamente. Com 28 pontos, o Internacional chega mais bem colocado, mas apenas com mais 1 ponto do que a formação que nesta partida será visitada.



Sem Thiago Heleno e Christian neste duelo, o Ath. Paranaense vem numa série de três jogos seguidos sempre a sofrer golos. Por outro lado, em seis dos últimos sete encontros ambas as equipas marcaram e em cinco deles o marcador final teve 3 ou mais golos.



Quanto ao Internacional, sem Fabricio Bustos, Alan Patrick, Renê e Taison, mas também com Wanderson em dúvida, vem de três duelos seguidos sem perder, com duas vitórias e um empate nesse período.



Em relação ao confronto direto, nota para os golos, já que apenas um dos últimos seis jogos não teve golos de ambas as equipas. Na época passada, os dois jogos disputados acabaram em 2-1, com uma vitória para cada lado.

Por Record