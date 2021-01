Ath. Paranaense-São Paulo: líder procura voltar a vencer

Ainda sem vitórias no presente ano civil, o São Paulo procura este domingo voltar aos triunfos no Brasileirão, tendo pela frente neste embate da 30.ª jornada um Ath. Paranaense que por seu turno vai vivendo uma boa fase, com quatro encontros seguidos a ganhar.



Líder da tabela, com mais 3 pontos do que o segundo colocado, o conjunto paulista tem desperdiçado boas chances para se cimentar no topo e em caso de novo deslize podem até ser apanhados. Um facto que servirá de alerta ao São Paulo, que terá a missão adicional de conseguir também marcar a um Athletico que não sofre há quatro partidas.



Quanto ao confronto direto, note-se que nenhum dos últimos cinco jogos teve mais do que 3 golos, sendo que nesses mesmos cinco duelos viram-se três vitórias do São Paulo, um empate e somente um triunfo do Athletico Paranaense. Como será desta vez?

CÓD 288 Ath. Paranaense 3.35 Empate 2.82 São Paulo 2.18