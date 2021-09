Athletic Bilbao-Alavés: visitantes entram motivados

Encontro de abertura da jornada 8 do campeonato espanhol, com o décimo colocado Athletic Bilbau a receber em San Mamés a visita do Alavés, uma equipa que entra nesta ronda no 19.º posto, com 3 pontos, mas com uma partida em atraso.



Os bascos, com 10 pontos, não venceram nenhum dos últimos três jogos, ao passo que o Alavés até triunfo no jogo mais recente, batendo de forma surpreendente o Atlético Madrid por 1-0. Um resultado moralizador para o conjunto de Vitória, que nesta partida entrará praticamente na máxima força - há apenas dúvidas quanto à condição de alguns jogadores. Quanto ao Athletic, tem três baixas certas (Yuri Berchiche, Peru Nolaskoain e Asier Villalibre).



No que ao confronto direto diz respeito, o realce estatístico vai para o facto de apenas dois dos últimos sete embates terem tido mais do que 3 golos no total final. Os da época passada, por exemplo, acabaram em 1-0 favorável ao Alavés e, depois, num nulo, em San Mamés. Como será desta feita?

CÓD 203 Athletic Bilbau 1.54 Empate 3.75 Alavés 6.05