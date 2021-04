Athletic Bilbao-At. Madrid: duelo de históricos

Encontro de históricos a fechar a noite de jogos em Espanha no domingo, com o Athletic Bilbau a receber a visita do At. Madrid, numa partida da 33.ª jornada da Liga que colocará frente a frente o décimo e o primeiro colocado, respetivamente.



Com 73 pontos, o Atlético entra em campo no topo da tabela e com mais 3 do que o Real Madrid, surgindo nesta partida numa sequência de três duelos seguidos sem perder. Sem José Giménez e com três dúvidas importantes (Thomas Lemar, João Félix e Luis Suárez), os colchoneros perderam somente 3 dos últimos 38 encontros do campeonato, sendo que nos últimos 17 diante do Athletic (contando todas as provas) apenas perderam um.



Quanto aos bascos, chegam a este jogo vindos numa sequência de oito partidas seguidas sem ganhar, numa sequência onde ficou até sem marcar em cinco desses encontros. Para piorar as coisas, o Athletic não contará com Peru Nolaskoain, Yeray Álvarez, Iker Muniain e Yuri Berchiche, algo que poderá limitar ainda mais a sua capacidade ofensiva.

CÓD 127 Athletic Bilbau 4.03 Empate 3.09 Atl. Madrid 1.85