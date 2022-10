Athletic Bilbao-At. Madrid: duelo de rivais históricos no país vizinho

CÓD 152 Athletic Bilbau 2,45 Empate 3,15 Atl. Madrid 2,85

Duelo de rivais históricos no país vizinho, com o Athletic Bilbao a receber este sábado a visita do At. Madrid, numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 4.º colocados da tabela, com 17 e 16 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Athletic Bilbao vem de quatro partidas seguidas sem perder, incluindo três vitórias e um empate diante do Sevilha no jogo mais recente. Em termos individuais, Yuri Berchiche e Dani Vivian são baixas certas, ao passo que Ander Herrera é dúvida.Quanto ao At. Madrid, não poderá contar com Sergio Reguilón, Marcos Llorente e Felipe. Não perdeu nenhum dos últimos dois jogos, mas no mais recente comprometeu a continuidade na Champions ao empatar diante do Club BruggeEm termos de confronto direto, refira-se, os bascos não perderam nenhum dos últimos quatro encontros, tendo como registo três vitórias e um empate nesse período. Na época passada venceu dois, um deles até no reduto rival, e empatou o outro.