Athletic Bilbao-Barcelona: repetição ou vingança?

Segunda final da Taça do Rei para o Athletic Bilbao no espaço de duas semanas, agora a desta temporada e diante do Barcelona. Será hora dos bascos voltarem a unir esforços para tentar um regresso aos títulos, depois de na primeira final terem perdido ante os de San Sebastián.



O pior para os de Bilbau é mesmo o facto de chegarem a este jogo vindos de seis jogos seguidos sem ganhar, numa série bastante negativa que poderá ter novo capítulo, de novo em Sevilha. Pela frente estará um Barcelona que também não entrará em campo na maior das morais, já que perdeu no clássico com o Real Madrid há uma semana, mas a verdade é que os catalães antes desse jogo até tinham uma boa série.



Olhando ao confronto direto, este será já o quarto jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora duas vitórias do Barcelona e uma do Athletic. Curiosamente, o único triunfo basco surgiu numa decisão, na Supertaça, ganha no prolongamento por 3-2. Irá haver repetição ou vingança?

CÓD 161 Athletic Bilbau 5.36 Empate 4.31 Barcelona 1.5