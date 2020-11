Athletic Bilbao-Betis: fecho de jornada em Espanha

No fecho da jornada 10 da Liga espanhola, Athletic Bilbao e Betis encontram-se esta segunda-feira em solo basco, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 7.º, respetivamente, duas formações que à entrada da ronda estão separadas por 3 pontos. É, por isso, com uma vitória a separá-los que bascos e andaluzes se enfrentam neste encontro, onde ambos procurarão o regresso aos triunfos depois da derrota sofrida na ronda prévia à paragem para os jogos de seleções.



Com Óscar De Marcos como ausência certa e com cinco jogadores em dúvida (Dani García, Kenan Kodro, Ibai Gómez, Peru Nolaskoain e Íñigo Lekue), os bascos chegam a esta partida com a tal desvantagem de 3 pontos, mas a verdade é que têm uma partida em atraso, pelo que até podem ganhar vantagem perante o Betis. Noutro sentido, olhando a estatísticas, refira-se que o Athletic sofre golos há três jogos.



Por seu turno, o Betis tem a mesma estatística nos últimos quatro encontros, numa sequência nada positiva, com 11 golos sofridos. Por outro lado, tal como o Athletic, os andaluzes, que nesta partida estarão privados de Víctor Camarasa, Nabil Fekir, Sergio Canales e Aissa Mandi, foram a primeira equipa a sofrer em cinco dos seus últimos sete encontros.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que mostra uma tendência nos últimos oito duelos. O Athletic venceu cinco jogos, o Betis dois e o outro encontro acabou em empate. Note-se que nestes últimos oito encontro apenas por uma vez se registou um triunfo fora de casa. Irá ser desta o segundo?

CÓD 128 Athletic Bilbau 2.08 Empate 3.19 Bétis Sevilha 3.4