Athletic Bilbao-Getafe: bascos tentam inverter contas no confronto direto

Vindo de uma vitória com necessidade esforço extra diante do Ibiza, o Athletic Bilbao recebe esta segunda-feira a visita do Getafe, numa partida da 19.ª jornada da Liga espanhola na qual estarão frente a frente o 13.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 23 pontos, o Getafe vem de duas vitórias seguidas na Liga, diante de Huesca e Elche, ainda que tenha algumas estatísticas negativas a destacar, nomeadamente o facto de ter sido a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos. Nesse sentido, falando em golos, refira-se que apenas um dos últimos sete duelos do Getafe teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Athletic, que neste jogo não poderá contar com Peru Nolaskoain, vem de três triunfos consecutivos - em jogos para a Liga, Taça do Rei e Supertaça -, ainda que leve já quatro encontros seguidos a sofrer. Nesse sentido, refira-se que os bascos marcaram em quatro dos últimos cinco duelos que disputaram.



Quanto ao confronto direto, aí o registo é bem favorável ao Getafe, que leva já sete duelos consecutivos sem perder diante do Athletic e seis seguidos a marcar. Na época passada, por exemplo, registou-se uma vitória do Getafe em San Mamés por 2-0 e um empate a um no reduto dos madrilenos. Irá a tendência manter-se?

CÓD 110 Athletic Bilbau 2.28 Empate 2.94 Getafe CF 3.52