Athletic Bilbao-Granada: bascos com o moral em alta

Moralizado pela vitória conseguida a meio da semana em casa do Levante, que valeu o acesso à final da Taça do Rei, o Athletic Bilbao recebe este domingo a visita do Granada, numa partida 26.ª jornada da Liga espanhola na qual terá pela frente o oitavo colocado da tabela - os bascos são décimos.



Com 30 pontos, a turma de Bilbau vem de sete jogos seguidos sem perder. Ainda assim, essa mesma sequência é 'abalada' por outro registo: os bascos sofreram (mas também marcaram) em nove dos últimos dez jogos, sendo que em oito deles foram a primeira equipa a encaixar.



Qunato ao Granada, vem de uma vitória diante do Elche, que colocou ponto final numa sequência de cinco jogos consecutivos sem vencer no campeonato, com três derrotas e dois empates no registo. Alargando o registo aos jogos de todas as provas, encontram-se alguns dados interessantes, como o facto de se terem visto golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total em seis dos últimos sete duelos disputados.



Note-se ainda que há vários jogadores de baixa para este encontro, praticamente todos do lado dos visitantes: são eles Neyder Lozano, Luis Suárez, Quini, Luis Milla, Carlos Neva e Alberto Soro, ao passo que do lado oposto apenas há a reportar a ausência de Íñigo Martínez, por suspensão. E se a lista de ausentes certos já é longa, há mais seis jogadores em dúvida, pelo que os de Granada podem ter praticamente um onze inicial... de fora!



Em relação ao confronto direto, aí o Granada pode sorrir, já que venceu nos últimos três jogos disputados. O mais recente dos quais em setembro, com vitória por 2-0, depois de na época passada ter ganho por 4-0 e 2-1, primeiro para a Liga, e depois para a Taça do Rei.

CÓD 130 Athletic Bilbau 1.54 Empate 3.59 Granada 5.5