Athletic Bilbao-Leganés: visitantes entram em campo 'aflitos'

Encontro de equipas a viver temporadas distintas e com momentos bem diferentes no San Mamés, com o oitavo colocado Athletic Bilbao a receber a visita do antepenúltimo Leganés, numa partida da penúltima ronda na qual ainda há muito em jogo.



Especialmente para os visitantes, que ao terem 4 pontos de atraso para o Alavés e Celta de Vigo sabem que estão absolutamente obrigados a triunfar para continuar a sonhar com a permanência. Aliás, vencer até pode nem chegar, pois caso Alavés e Celta vençam... adeus Liga espanhola.



Ainda que a fase não seja a melhor, a verdade é que os últimos três jogos dão alguma réstea de esperança, com duas vitórias e um empate, com especial destaque para o recente triunfo diante do Valencia. Um resultado moralizador, que poderá servir de injeção de confiança neste duelo no qual terão pela frente um conjunto basco tranquilo na tabela, sem nada para lutar para lá da honra.



Olhando a estatísticas, de notar que o Leganés vai em três jogos seguidos sem sofrer golos, sendo que em seis dos últimos oito registaram-se dois ou menos golos. Quanto aos dados dos bascos, há a notar que em quatro dos últimos cinco duelos foram a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao confronto direto, o Athletic não perdeu nos últimos quatro duelos diante do Leganés, tendo conseguido sempre marcar pelo menos um golo. Foi assim na primeira volta, com um empate fora de portas a um golo.

