Athletic Bilbao-Levante: ganhar vantagem nas 'meias' da Taça do Rei

Encontro da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, com o Athletic Bilbao a receber em San Mamés a visita do Levante, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que no campeonato vão realizando temporadas algo similares: os bascos são 11.ºs, com 25 pontos, e os valencianos 9.ºos, com 27.



Finalista da edição do ano passado - que ainda não tem vencedor -, o Athletic chegou a esta ronda depois de ter afastado Ibiza, Alcoyano e Betis, resultados que foram permitindo um início de 2021 bastante positivo, com seis vitórias, um empate e duas derrotas. Pelo meio houve também a conquista da Supertaça, numa incrível final diante do Barcelona.



Quanto ao Levante, tem vivido uma das melhores fases da época, com nove encontros seguidos sem perder, com seis vitórias e três empate. Ainda assim, note-se que o Levante tem evidenciado alguma debilidade defensiva, já que nesses nove duelos apenas por uma vez não sofreu golos.



Aliás, golos é algo que é esperado neste embate, já que o Athletic também leva nove partidas seguidas a sofrer... mas tambéma marcar. Por outro lado, os bascos foram a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos sete embates que disputou.



Quanto ao confronto direto, já contando a vitória dos de Bilbao em outubro, por 2-0, o Athletic leva quatro partidas seguidas a ganhar diante do Levante. Por outro lado, em sete dos últimos oito jogo registaram-se pelo menos 3 golos, sendo que em seis deles ambas as equipas marcaram.

