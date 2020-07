Athletic Bilbao-Real Madrid: merengues com teste de fogo

Moralizado pela vitória conseguida a meio da semana que permitiu isolar-se no topo da tabela da Liga espanhola, o Real Madrid tem este domingo um teste de fogo ao seu estututo de líder, quando pelas 13 horas visitar o reduto do sempre complicado Athletic Bilbao, numa partida da jornada 34 do campeonato do país vizinho no qual se enfrentarão o primeiro e o oitavo.



Separados pelas tais oito posições e por 26 pontos, bascos e madrilenos entram neste jogo vindos de vitórias e de boas fases recentes, sendo que a dos merengues é particularmente mais positiva, já que no pós-retoma ganhou todos os seus encontros disputados. Quanto aos de Bilbau, em seis partidas ganharam três, empataram duas e perderam uma. Por outro lado, de referir que o Athletic a atuar no seu reduto tem um registo de impor respeito, já que na presente temporada apenas perdeu três dos 18 encontros que disputou, tendo por exemplo derrotado o Barcelona em duas ocasiões - uma no campeonato e outra na Taça do Rei.



Olhando às estatísticas recentes, de notar que o Real Madrid vai em três jogos seguidos sem perder, sendo que na última meia dúzia de encontros foi sempre a primeira equipa a marcar. Quanto ao Athletic, também foi a primeira formação a marcar em seis dos seus últimos sete duelos.



Quanto ao confronto direto, e já contando o nulo da primeira volta, refira-se que o Real Madrid não perde há nove partidas ante o Athletic, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos houve sempre dois ou menos golos. Como será desta vez?

CÓD 133 Athletic Bilbau 4.86 Empate 3.56 Real Madrid 1.66