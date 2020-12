Athletic Bilbao-Real Sociedad: dérbi basco para fechar o ano

Dérbi basco para fechar o ano, com o Athletic Bilbao a receber em San Mamés a visita da Real Sociedad, num duelo da 17.ª jornada da Liga espanhola, no qual estarão frente a frente o 10.º e o 3.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, a turma visitante chega a esta partida numa péssima fase, já que não venceu nenhum dos últimos nove jogos, perdeu os últimos três e sofreu sempre nos mais recentes cinco. Um registo negativo que atirou os de San Sebastián para o terceiro posto, já a 6 pontos do líder At. Madrid.



Quanto ao Athletic, tem feito uma temporada mais discreta, mas a verdade é que na última dezena de partidas tem um registo bem melhor em relação aos rivais, já que venceu três, empatou três e perdeu quatro. Nos dois mais recentes, empatou em casa do Villarreal e venceu na receção ao Huesca.



Quanto ao confronto direto, a última meia dúzia de partidas mostra uma vantagem da Real Sociedad, com quatro vitórias e duas derrotas, ainda que curiosamente nessa mesma fase tenha um registo negativo de ter sempre sofrido golos.



A finalizar, um olhar às ausências de ambas as equipas, que curiosamente são bem reduzidas, especialmente nesta fase: no Athletic há apenas a ausência de Peru Nolaskoain, ao passo que na Real Sociedad estarão de fora Adnan Januzaj e Luca Sangalli, ao passo que Asier Illarramendi, Miguel Ángel Moyá e Joseba Zaldua são dúvidas.

CÓD 119 Athletic Bilbau 2.86 Empate 3.01 Real Sociedad 2.47