Athletic Bilbao-Real Sociedad: final basca na Taça do Rei... do ano passado

Um ano depois da data inicialmente prevista, Athletic Bilbao e Real Sociedad discutem este sábado a final da Taça do Rei, numa final basca a disputar no Olímpico de Sevilha.



Sem jogar há duas semanas, tanto Athletic como Real Sociedad entram nesta partida em sequências menos positivas, já que nos últimos quatro encontros que disputaram - todos da Liga - venceram apenas por uma vez. Por outro lado, o Athletic tem também o registo de ter marcado e sofrido em seis dos últimos sete encontros, ao passo que a Real nesses mesmos sete encontros marcou em quatro e sofreu noutros quatro.



Relativamente ao confronto direto, este será o segundo encontro da época entre ambas as equipas, tendo os de San Sebastian vencido o primeiro, no último dia de 2020, ao ganharem por 1-0 em San Mamés. Como agora, em terreno neutro e numa final?

CÓD 126 Athletic Bilbau 2.71 Empate 3 Real Sociedad 2.6