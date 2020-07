Athletic Bilbao-Sevilha: duelo de históricos

Sem perder há 13 jogos, o Sevilha visita esta quinta-feira o sempre complicado reduto do Athletic Bilbao, numa partida da 35.ª jornada na qual poderá deixar praticamente fechado o apuramento para a Champions do próximo ano e, para mais, manter-se na luta com o At. Madrid pelo pódio.



Em bom momento, os andaluzes terão pela frente um Athletic que vem de uma derrota diante do Real Madrid por 1-0, mas que até tem vivido uma boa retoma, com três vitórias, dois empates e duas derrotas - diante dos merengues e do Barcelona.



Quanto ao confronto direto, de notar que na primeira volta houve um empate na Andaluzia a um golo. Como será desta vez?

