Athletic Bilbau-Barcelona: duelo dos 'oitavos' da Copa do Rei

CÓD 264 Athletic Bilbau 3.22 Empate 3.23 Barcelona 2.13

Poucos dias depois de terem disputado a Supertaça de Espanha, uma prova na qual tiveram campanhas distintas, Athletic Bilbao e Barcelona encontram-se esta quinta-feira em solo basco, numa partida entre históricos referente aos oitavos-de-final da Copa do Rei.Derrotado na final da Supertaça, o Athletic chega a este jogo depois de uma série de dez jogos nos quais venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro. Quanto ao Barcelona, caiu nas meias-finais diante do Real Madrid e nos últimos dez jogos venceu três, empatou três e perdeu quatro. A turma catalã leva três jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em sete dos últimos oito encontros sofreu mas também marcou.Em relação ao confronto direto, o Barcelona leva seis jogos seguidos a marcar ao Athletic, sendo que nos últimos três duelos não perdeu. Em quatro dos últimos cinco embates, refira-se, houve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 golos no marcador final. De notar que catalães e bascos já se enfrentaram esta época para a Liga, tendo o encontro de San Mamés terminado em 1-1.