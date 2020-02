Athletic Bilbau-Granada: jogo das meias-finais da Taça do Rei de Espanha

Athletic Bilbau e Granada defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei de Espanha, num encontro que coloca frente a frente duas formações que eliminaram, na última ronda, os dois finalistas da prova da última edição.



Os quartos-de-final da Taça do Rei de Espanha tiveram algumas surpresas. Prova disso mesmo foi a eliminação de Barcelona e Valencia, os dois finalistas da última edição da prova - que coroou a formação ché como vencedora -, sendo que as equipas responsáveis por essa surpresa são, sem mais nem menos, os dois adversários que travam, esta quarta-feira, duelo.



O Athletic Bilbau bateu (1-0) a formação culé, com um auto-golo de Sergio Busquets já nos descontos, enquanto que o Granada venceu o Valencia por 2-1, com um penálti convertido por Soldado, em cima do minuto 90, a reservar um lugar nas 'meias' da prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Athletic Bilbau registou dois triunfos (Tenerife e Barcelona), um empate (Espanyol) e duas derrotas (Getafe e Real Sociedad), ao passo que o Granada somou três vitórias (CD Badajoz, Espanyol e Valencia) e dois desaires (Sevilha e Atlético Madrid).



Relativamente ao confronto direto recente entre estas duas formações, destaque para três triunfos do Athletic Bilbau contra apenas um do Granada, tendo-se registado ainda um empate (1-1) entre ambas.

