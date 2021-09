Athletic Bilbau-Maiorca: duas equipas ainda sem derrotas

Depois da paragem para os jogos das seleções, aí está o regresso da Liga espanhola, com uma quarta jornada que neste primeiro dia terá um embate entre o Athletic Bilbau e o Maiorca, duas equipas separadas por 2 pontos, no 9.º e 6.º lugares, respetivamente.



Com duas vitórias e um empate, o Maiorca é uma das equipas ainda sem derrotas nesta temporada - tal como o Athletic -, visitando o reduto basco numa partida na qual não contará com Antonio Sanchez e Ángel Rodríguez - Joan Sastre e Franco Russo estão em dúvida. Contando com a pré-temporada, a turma insular leva quatro encontros seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos sete foi mesmo a primeira formação a marcar.



Quanto aos bascos, que neste jogo não contarão com Yuri Berchiche e Peru Nolaskoain, têm uma vitória e dois empates, chegando a este encontro também numa sequência de jogos sem perder, no caso de cinco - em quatro deles o marcador apresentou menos do que 3 golos. Em seis dos últimos oito, refira-se, foi a primeira formação a marcar.



Olhando ao confronto direto, o Athletic leva oito encontros seguidos sem perder, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a equipa que chegou ao descanso na frente. Por outro lado, sete dos últimos nove jogos tiveram menos do que 3 golos no total final.

CÓD 111 Athletic Bilbau 1.69 Empate 3.5 Maiorca 5