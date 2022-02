Athletic Bilbau-Real Madrid: à procura de um lugar nas 'meias' da Taça do Rei

Athletic Bilbau e Real Madrid defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 20:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que terão algumas baixas.

Para esta partida, o Athletic Bilbau não poderá contar com seis jogadores: Álvarez, Muniain, Sancet, Vencedor, Villalibre e De Marcos, todos por lesão. Já o Real Madrid não poderá contar com Marcos Asensio, Mariano Diaz e Marcelo, este último por estar a cumprir um jogo de suspensão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Athletic Bilbau registou três vitórias (Atlético Madrid, Barcelona e Rayo Vallecano), um empate (Alavés) e uma derrota (Real Madrid), ao passo que o Real Madrid somou quatro triunfos (Valencia, Barcelona, Athletic Bilbau e Elche) e um empate (Elche).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Real Madrid, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Athletic Bilbau a levar a melhor no outro embate realizado nesse mesmo período.