Athletic Club-Getafe: bascos em melhor posição

• Foto: Reuters

Na abertura de mais uma jornada da Liga espanhola, a 29.ª, Athletic Bilbao e Getafe encontram-se esta sexta-feira no San Mamés, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com 40 pontos, o Athletic está na zona superior da tabela, mercê das 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas que tem no registo. A turma basca chega a este jogo vinda de uma derrota em casa do Betis, por 1-0, naquele que foi o quarto encontro seguido a sofrer pelo menos um golo.



Quanto ao Getafe, tem 28 pontos (6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas) e chega a esta partida vindo de cinco encontros seguidos sem ganhar - nesse período o melhor que fez foram três empates. No encontro mais recente, em casa, conseguiu travar o Valencia para um nulo.



Quanto ao confronto direto, o Athletic leva três jogos sem perder diante do Getafe, período no qual ganhou uma e empatou duas vezes. Em termos de golos, apenas um dos últimos sete jogos teve pelo menos 3 no total final.

Por Record