Athletic Club-Granada: abertura de jornada em Espanha

CÓD 204 Athletic Bilbau 1.47 Empate 3.94 Granada 6.34

No arranque de mais uma jornada da Liga espanhola, no caso a 15.ª, Athletic Club e Granada encontram-se esta sexta-feira em solo basco, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 17.º, respetivamente.Com 19 pontos, os bascos entram em campo com 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, numa caminhada na qual têm somente 11 golos marcados e 8 sofridos. Já o Granada tem apenas 11 pontos, fruto de 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com 12 golos marcados e 20 sofridos.Os bascos levam quatro jogos seguidos sem ganhar, sendo que em apenas um dos últimos sete se viram mais do que 3 golos no total do marcador. Uma estatística que se vê também de forma similar nos duelos do Granada, mas no caso com dois duelos com mais do que 3 golos nos últimos sete. Por outro lado, a equipa de Luís Maximiano e Domingos Duarte foi a primeira a sofrer em quatro dos últimos cinco duelos.Quanto ao confronto direto, o Athletic leva quatro jogos seguidos a sofrer diante do Granada, tendo perdido em três deles e ganho num outro, curiosamente o mais recente.