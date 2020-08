Athletico Paranaense-Fluminense: volta ao rumo das vitórias

Com duas vitórias e duas derrotas até ao momento, o Athletico Paranaense tenta este sábado melhorar o seu registo neste arranque de Brasileirão, numa partida da quinta jornada na qual terá pela frente um Fluminense que conta com um triunfo, um empate e dois desaires neste início de campeonato.



Curiosamente, ambas as equipas entram em campo vindas de derrotas, sendo que os do Paraná são aqueles que estão em pior momento, já que os dois desaires que sofreram foram precisamente nos dois encontros mais recentes.



Por outro lado, olhando a estatísticas, de notar que o Athletico sofre golos há três jogos, ao passo que os cariocas sofrem há cinco, sendo que em quatro desses cinco foi mesmo a primeira equipa a sofrer - nesses duelos houve golos de ambas as equipas.



Quanto a confronto direto, de notar que o Athletico vai em cinco vitórias seguidas frente ao Fluminense, com quatro em cinco duelos nos quais foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Na temporada passada, por exemplo, venceu em casa por 3-0 e 2-1 no Maracanã. Como será agora?

CÓD 221 Ath. Paranaense 1.79 Empate 3.12 Fluminense 4.33