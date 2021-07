Athletico Paranaense-Red Bull Bragantino: equipa de António Oliveira com teste de fogo

Equipa comandada pelo português António Oliveira, o Club Athletico Paranaense procura este sábado voltar aos triunfos depois da derrota com o Santos, num duelo da 11.ª jornada do Brasileirão no qual terá pela frente um Red Bull Bragantino que é segundo e que tem sido a equipa em melhor forma no passado recente.



Com dez jogos seguidos sem perder - contando duelos da Copa -, o Red Bull Bragantino marcou e sofreu em oito dos últimos nove encontros, algo que acaba por justificar o registo de golos neste campeonato, com 20 marcados e 11 sofridos.



Quanto ao Athletico Paranaense, surge na posição abaixo do Bragantino, com 19 pontos, menos 22 do que o oponente, tendo até ao momento 17 golos marcados e 9 sofridos. No que a golos encaixados diz respeito, contando todas as provas, o Athletico leva seis jogos seguidos a sofrer (e a marcar), algo que acaba por ajudar ao registo de todos esses encontros terem tido pelo menos 3 golos. Em cinco deles, refira-se, a equipa do técnico português foi a primeira encaixar.



Em relação ao confronto direto, o primeiro apontamento vai para os golos, no caso o facto de o Athletico Paranaense ter marcado sempre nos últimos três jogos com o Red Bull Bragantino. No mais recente, no ano passado, venceu fora de casa por 1-0, depois da igualdade a um registada três meses antes.

CÓD 114 Ath. Paranaense 2.32 Empate 2.82 Bragantino-SP 2.85