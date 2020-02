Atl. Madrid-Granada: colchoneros em crise sem João Félix

Sem João Félix, afastado devido a lesão, o Atlético Madrid procura este sábado diante do Granada dar um pontapé na pior fase da temporada até ao momento, com cinco partidas consecutivas sem vencer, numa série na qual o melhor que conseguiu foi um empate.



Do lado oposto estará um Granada a viver uma época bem positiva, como mostra o seu confortável 10.º lugar, com 30 pontos, mas também as últimas cinco partidas, onde conseguiu vencer quatro duelos, o último deles diante do Valencia, para a Taça do Rei.



Para piorar as contas colchoneras, e para de Félix, o Atlético também não poderá contar com o ausente de longa data Diego Costa, ao qual se juntam ainda Kieran Trippier, José Giménez e Álvaro Morata e ainda o suspenso Felipe. Várias baixas de vulto que deixam Simeone ainda mais em risco, já que o cenário de despedimento tem sido cada vez mais falado.



Não obstante, a estatística do adversário enquanto visitante dá alguma esperança, já que o Granada vai em sete derrotas seguidas a jogar fora de portas para a Liga, numa sequência que dura já desde início de outubro. De lá para cá, para lá das sete derrotas, os granadinos sofreram 17 golos e marcaram somente 3 (nenhum deles nos últimos cinco jogos...). Uma estatística nada positiva, que esperam corrigir nesta partida, na qual já contarão com o reforço português Gil Dias, que se junta no contingente luso ao guarda-redes Rui Silva.

CÓD 114 Atl. Madrid 1.37 Empate 4 Granada 9.53