Atl. Madrid-Sevilha: Herrera é baixa colchonera na receção a Lopetegui

O Atlético Madrid - clube onde joga o português João Félix - recebe, este sábado, o Sevilha, equipa orientada por Julen Lopetegui, em jogo a contar para a 27.ª jornada da La Liga, num encontro entre duas formações que têm a ambição de disputar os lugares cimeiros.



À entrada para este encontro, os colchoneros - que não poderão contar com o contributo do ex-FC Porto Héctor Herrera, de Dario Poveda e ainda de Thomas Lemar, todos lesionados -, posicionam-se no 5.º lugar do campeonato, com 44 pontos, fruto de onze triunfos, onze empates e quatro derrotas, enquanto que o Sevilha é 3.º classificado, com 46, após somar 13 vitórias, sete empates e seis derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Atlético Madrid registou três triunfos (Granada, Liverpool e Villarreal) e dois empates (Valencia e Espanyol), ao passo que o Sevilha somou duas vitórias (Getafe e Osasuna) e três empates (Espanyol e Cluj, por duas ocasiões).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três empates nos últimos três encontros disputados entre as duas formações, todos por 1-1.

