Atl. Mineiro-Ath. Paranaense: teste de fogo para a equipa de António Oliveira

A realizar um arranque de época bastante positivo - apesar de nas últimas rondas ter perdido fôlego -, o Athletico Paranaense tem este domingo um duro teste na 14.ª jornada do Brasileirão, com a visita ao reduto do Atlético Mineiro de Hulk, numa partida em que terá pela o segundo colocado da tabela, com 28 pontos.



Colado ao líder Palmeiras, o conjunto de Belo Horizonte leva nove jogos seguidos sem perder, com oito triunfos para o registo, quatro deles nos jogos mais recentes. Por outro lado, a equipa de Hulk não sofreu golos nos últimos três. Nesta partida, refira-se, terá uma longa lista de ausentes com Rafael, Marrony, Keno, Jair e Guilherme Arana.



Quanto ao Athletico Paranaense - também, com cinco baixas neste jogo (Lucas Halter, Matheus Babi, Vitinho, Abner e Santos), venceu nos últimos três jogos, é certo, mas dois deles foram para a Copa do Brasil, sendo que nos últimos quatro sofreu sempre. Aliás, olhar atenção aos golos, já que em oito dos últimos dez jogos da equipa do Paraná viram-se golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no registo final.



Curiosamente, a estatística é inversa no confronto direto, já que apenas um dos últimos cinco duelos teve mais do que 3 golos, sendo que em cinco dos últimos seis foi o Athletico a primeira formação a faturar. Nessa meia dúzia de encontros, refira-se, ambas as equipas venceram três golos cada. Como será desta vez?

CÓD 160 Atl. Mineiro 1.59 Empate 3.3 Ath. Paranaense 4.9