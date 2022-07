Atl. Mineiro-Emelec: empate a um deixa tudo por decidir

Depois do empate registado no Equador, Atl. Mineiro e Emelec encontram-se esta terça-feira em solo brasileiro, numa partida que na prática começará praticamente do zero, já que os golos marcados fora de casa não contam para definir a equipa apurada.



Apesar de ter empatado no Equador, o Atlético Mineiro entra em campo num bom momento, já que não perdeu nenhum dos últimos sete encontros. Ainda assim, a turma brasileira leva já quatro encontros seguidos a sofrer. Falando em golos, note-se que em quatro dos últimos cinco jogos houve golos de ambas as equipas e o At. Mineiro foi a primeira equipa a marcar e a equipa que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao Emelec, vem de três jogos seguidos sem perder, sendo que em termos estatísticos o destaque acaba por ser o total de golos, que apenas por uma vez nos últimos sete jogos foi superior a 2.

Por Record