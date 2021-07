Atl. Mineiro-Flamengo: equipa de Hulk em ação

Num encontro da 10.ª jornada do Brasileirão, o Atlético Mineiro recebe a visita do Flamengo, numa partida que colocará frente a frente o quarto e o décimo colocados da tabela, respetivamente. Com 16 pontos, os mineiros estão na zona de Libertadores, ao passo que os cariocas têm 12 pontos, mas duas partidas por disputar que os podem colocar acima na tabela.



Com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, o Atlético do ex-portista Hulk vem de dois triunfos que colocaram ponto final numa sequência de três partidas sem ganhar. Olhando a estatísticas, apenas dois dos últimos sete jogos do conjunto de Belo Horizonte tiveram mais do que 3 golos, sendo que em oito dos últimos dez foi precisamente o Atlético a primeira equipa a faturar.



Quanto ao Flamengo, vem numa sequência curiosa de vitórias alternadas com derrotas, com três triunfos e três desaires na última meia dúzia de partidas. Nesse período, refira-se, o conjunto carioca marcou 8 golos e sofreu 6.



Relativamente ao confronto direto, o Atlético leva cinco jogos seguidos a sofrer golos diante do Atlético, sendo que em quatro desses encontros o marcador teve no seu total pelo menos 3 golos. No mais recente, por exemplo, o resultado ficou nuns inesperados 4-0. Como será desta vez?

CÓD 132 Atl. Mineiro 2.45 Empate 3.04 Flamengo 2.51