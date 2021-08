Atl. Mineiro-River Plate: brasileiros em vantagem

Moralizado pela vitória no fim de semana diante do Palmeiras, mas também pelo triunfo que traz da primeira mão destes quartos-de-final da Libertadores - por 1-0 -, o Atlético Mineiro recebe na madrugada desta quinta-feira a visita do River Plate, numa partida na qual pode jogar para o empate para seguir em frente rumo às meias-finais.



Com Hulk como referência ofensiva, o Atlético venceu oito dos últimos nove jogos, ao passo que o River parece estar numa fase de reconstrução algo complicada, já que nos últimos oito duelos venceu quatro, perdeu três e empatou um outro.

CÓD 227 Atl. Mineiro 2.25 Empate 2.8 River Plate 2.95