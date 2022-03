Atl. Nacional-Club Olimpia: paraguais na frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 207 Atl. Nacional 1.47 Empate 3.7 Club Olimpia 5.2

Em jogo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Libertadores, Atl. Nacional e Club Olimpia encontram-se na madrugada de sexta-feira em solo colombiano, numa partida na qual a formação da casa terá como missão inverter uma derrota de 3-1 que traz do Paraguai.Em bom momento, o Club Olimpia não perdeu nenhum dos últimos nove jogos, sendo que nos cinco mais recentes foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Já em oito dos últimos dez houve pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.Quanto ao Atl. Nacional, tem a tal derrota por 3-1 da semana passada, mas no fim de semana também perdeu para o campeonato, pelo que será num contexto de duas derrotas seguidas que enfrentará esta partida. Em ambas, refira-se, sofreu 3 golos, um registo defensivo que poderá ser algo a ter em conta.