Atl. San Luis-CF Pachuca: arranca o Clausura mexicano

CÓD 204 Atl. San Luis 2.25 Empate 2.85 CF Pachuca 2.6

Encontro da jornada de abertura do torneio Clausura mexicano, com o Atl. San Luis a receber a visita do CF Pachuca, numa partida que representa o regresso à ação de ambos os conjuntos depois de mais de um mês de paragem.Os da casa, por terem ido ao playoff, jogaram pela última vez a 21 de novembro, altura na qual perderam e foram eliminados pelo Santos Laguna. Já o Pachuca, por ter sido apenas 15.º, fechou a sua época logo a 7 de novembro.Sem grande ponto de referência pela pausa competitiva, de notar que o confronto direto é favorável ao Pachuca, que não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos. O mais recente foi a 4 de novembro, no penúltimo jogo do Pachuca desde então, com um empate a zero. Antes, em abril, o Pachuca tinha ganho por 5-1 em casa do Atl. San Luis. Como será desta vez?