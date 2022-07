Atl. San Luis-Club Leon: Renato Paiva inicia campanha no Apertura mexicano

CÓD 207 Atl. San Luis 2.35 Empate 2.95 Club Leon 2.65

Equipa comandada por Renato Paiva, o Club Leon inicia a sua caminhada no torneio Apertura mexicano diante do Atl. San Luis, numa partida marcada para as 23 horas de domingo, no estádio Alfonso Lastras Ramírez.Décimo colocado na fase regular do Clausura, o Atl. San Luis caiu nos quartos-de-final do playoff, depois de ter superado o Monterrey e ter sido batido pelo Pachuca. Quanto ao Club Leon, foi 13.º e falhou o playoff por causa de... um golo.Olhando aos registos recentes, o Atl. San Luis vem de cinco encontros seguidos a sofrer golos e três sem ganhar (há um encontro de preparação pelo meio). Nos últimos cinco jogos houve pelo menos 3 golos no total e ambas as equipas marcaram. Em quatro desses jogos o Atl. San Luis foi o primeiro conjunto a sofrer.Quanto ao Club Leon, vem de sete jogos seguidos sem ganhar e onze consecutivos a sofrer pelo menos um golo - pelo meio também houve um particular, com derrota diante do América, por 5-2. Em termos de golos, o registo foi inferior a 3 em cinco dos últimos sete jogos.Quanto ao confronto direto, no Clausura o Atl. San Luis venceu por 2-0, em abril.