Atl. Tucumán-Talleres: com a promessa de golos

Encontro do Grupo B do campeonato argentino, com o quarto colocado Talleres a visitar o reduto do nono Atl. Tucumán, numa partida da 11.ª jornada que colocará frente a frente duas formações separadas por apenas 4 pontos.



Sem derrotas nos últimos cinco jogos que disputou (três vitórias e dois empates), o Talleres entra em campo relativamente moralizado no plano interno, mas a verdade é que a meio da semana perdeu para a Sul-Americana diante do Emelec, algo que torna uma incógnita este encontro. Por outro lado, o Talleres tem outros registos a ter em conta, como o facto de ter marcado nos últimos sete jogos, sendo que em seis deles... também sofreu.



O Tucumán também é uma equipa habituada a sofrer e marcar, sendo que neste caso o destaque acaba por ser o facto de ter sido a primeira equipa a encaixar em seis dos últimos sete encontros e de em cinco dos últimos seis ter chegado ao descanso a perder.



Por outro lado, ao contrário do que normalmente se vê na Argentina, estas duas equipas normalmente têm pelo menos 3 golos nos seus jogos - pelo menos foi isso que se viu nos mais recentes.



Quanto ao confronto direto, este será o reencontro entre duas equipas que se defrontaram pela última vez em dezembro do ano passado, na altura com um empate a um. Como será desta vez?

CÓD 374 Atl. Tucumán 2.45 Empate 2.98 Talleres 2.31